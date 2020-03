Tiago da Silva Araujo, 33 anos, encontrado morto a facadas dentro de sua casa em Bataguassu, cidade localizada a 336 km de Campo Grande. A polícia encontrou o autor do crime após seguir um rastro de sangue deixado pelo assassino.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi até a residência após ser acionada por moradores. Chegando ao local informado os militares encontraram Tiago da Silva em uma poça de sangue já sem vida.

Durante buscas pelo quintal da residência os policiais encontraram uma faca com lamina em formato de “L” e um rastro de sangue que se estendia até outra residência na mesma rua. Ao chegar nesta segunda casa os militares encontraram um homem, identificado como Adilson dos Santos, 26 anos, tentando “limpar as machas de sangue de seu corpo”, como relata o boletim.

Adilson alegou aos policiais não ser o autor das facadas e acusou Wilian Pereira Lopes, 26 anos. Ele revelou ter ido até a casa da vítima há três dias, junto com Willian, por conta do sumiço de um celular, mas chegando lá só encontraram uma mulher conhecida como Patrícia Nóia.

De acordo com a versão de Adilson, após encontrarem a mulher, Thiago chegou na residência e iniciou uma briga, chegando dar uma facada em Adilson, momento em que Wilian entrou na confusão e desferiu um golpe de faca no abdômen e na cabeça seguido por vários golpes nas costas, após a vítima ter caído no chão.

Wilian contou uma versão diferente aos policiais e disse ter saído do local após a confusão ter iniciado, apesar disso os foi foram presos em flagrante e levados até a delegacia da cidade, o caso foi registrado como homicídio simples.

Deixe seu Comentário

Leia Também