Assassino de mototaxista é preso após se esconder na casa da mãe em Corumbá

As Polícias Civil de Ladário e Corumbá e a Polícia Militar conseguiram prender o assassino do mototaxista Rialdo dos Santos, de 56 anos, durante o final da manhã desta quinta-feira (7) na Alameda Santa Teresa, esquina com a rua Firmo de Matos, localizada na região conhecida como Planalto, na parte alta de Corumbá.

Conforme as informações policiais, Adriano Messias Balbuena, de 24 anos, conhecido como “Gordão”, estava escindido na casa da mãe, junto com a arma usada no crime. O homem possui uma extensa ficha criminal, com passagens por roubo. Ele havia rompido a tornozeleira eletrônica no dia 31 de agosto deste ano.

O crime – o mototaxista Rialdo estava fazendo uma corrida para o autor, que se disfarçou de passageiro. Porém, ao chegar no destino o homem anunciou o assalto e mandou o trabalhador entregar a moto.

Após atirar na vítima, o autor pegou a moto e chegou a fugir para o Bairro Alta Floresta I, mas foi seguido por populares e caiu com o veículo, o abandonando no meio da rua. Para conseguir escapar, após a queda, ele efetuou mais disparos contra os moradores para afugentá-los.

Apesar de Rialdo ter sido socorrido, ele acabou falecendo no CTI (Centro de Tratamento Intensivo) da Santa Casa.

Além do autor, as autoridades prenderam a namorada dele por ter ajudado no crime, uma vez que ela deu suporte para ele fugir. A mulher acabou sendo presa também por tráfico de drogas, após cocaína e alguns apetrechos usados no fracionamento do entorpecente ser encontrado em sua casa.

