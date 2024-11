Mototaxista é morto com tiro na cabeça durante roubo em Corumbá

O mototaxista Rialdo dos Santos, de 56 anos, morreu ao ser baleado na cabeça durante a tarde de quarta-feira (6), no bairro Nova Aliança, em Ladário. Ele teria sido vítima de uma tentativa de roubo.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Diário Corumbaense, Rialdo estava fazendo uma corrida para o autor, que se disfarçou de passageiro. Porém, ao chegar no destino o homem anunciou o assalto e mandou o trabalhador entregar a moto.

Após atirar na vítima, o autor pegou a moto e chegou a fugir para o Bairro Alta Floresta I, mas foi seguido por populares e caiu com o veículo, o abandonando no meio da rua. Para conseguir escapar, após a queda, ele efetuou mais disparos contra os moradores para afugentá-los.

Ainda assim, o homem conseguiu fugir. Apesar de Rialdo ter sido socorrido, ele acabou falecendo no CTI (Centro de Tratamento Intensivo) da Santa Casa.

Para o site, o delegado de Polícia Civil explicou que já sabe quem foi o autor do crime. "O piloto da moto resistiu e o bandido primeiro atirou nos pés da vítima, segundo testemunha, e como Rialdo não entregava a moto, acabou atirando na cabeça dele. Nós já identificamos o autor do crime", comentou Filipe Izidio.

Por já ter a identificação do autor, as autoridades conseguiram descobrir que sua namorada o ajudou no crime, dando suporte para ele fugir. Ela acabou sendo presa por tráfico de drogas, após cocaína e alguns apetrechos usados no fracionamento do entorpecente ser encontrado em sua casa.

As Polícias Civil e Militar fazem buscas pelo homem que baleou Rialdo. O caso deve continuar sendo investigado.

