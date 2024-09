Banco é assaltado em Ponta Porã e bandidos fogem levando malote de dinheiro

Uma agência do Sicredi foi assaltada durante a manhã desta segunda-feira (2), na cidade de Ponta Porã. Informações iniciais apontam que os bandidos teriam conseguido sair do local levando um malote de dinheiro.

Conforme o site Brasiguaio News, o crime teria acontecido durante as 11h da manhã. De forma rápida e coordenada, eles teriam surpreendido os funcionários e clientes que estavam no local, fugindo em seguida.

As equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil da cidade foram acionadas, fazendo os levantamentos a respeito do caso, para tentar identificar os autores. Até o momento, não houve confirmação sobre o paradeiro dos suspeitos ou o valor exato do montante levado.

O Banco Sicredi, por sua vez, informou que está colaborando plenamente com as autoridades e que medidas adicionais de segurança estão sendo implementadas.

