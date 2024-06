Bandidos que quase mataram idoso no Iracy Coelho durante roubo são presos pela DERF

Saiba Mais Polícia JD1TV AGORA: Idoso é baleado durante tentativa de assalto em Campo Grande

Quase 1 mês depois, a DERF (Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos) solucionou um crime de tentativa de latrocínio ocorrido no Bairro Iracy Coelho, em Campo Grande. Na ocasião, um idoso de 70 anos chegou a ser baleado pelos criminosos, que e forma bastante violenta buscava por dinheiro em espécie.

Conforme as informações policiais, a vítima estava chegando em casa de moto quando foi abordada por uma dupla armada. Em determinado momento, um dos autores do crime disse que se não encontrasse dinheiro, mataria a vítima, fazendo com que o idoso tentasse escapar. Neste instante, dois disparos foram efetuados, acertando o rosto e o tórax do homem.

Depois dos tiros, os autores fugiram sem levar nada. No local, a DERF fez os levantamentos iniciais, dando continuidade as investigações no dias que se seguiram. Diante disso, foi possível identificar o veículo usado pelos criminosos, como sendo um Fiat Pálio e seu dono. O homem então contou que havia emprestado o carro para um amigo, de 26 anos, e outro indivíduo, mesmo sabendo que ele seria usado para pratica de um roubo. No entanto, ele não sabia mais detalhes sobre o crime.

Ainda foi possível identificar o que os criminosos se esconderam se esconderam na casa de uma mulher, de 25 anos, que servia como “guarda-roupa”, escondendo armas, drogas e veículos. Eles teriam ocultaram o veículo, que foi queimado posteriormente, e a arma no mesmo local.

O primeiro investigado foi preso em casa, onde as autoridades acharam balanças e drogas. O segundo, rapaz de 26 anos que pegou o carro emprestado com o amigo, havia fugido para a cidade de Ribas do Rio Pardo, com medo de ser preso pois além de ter atirado contra o idoso, ele estava foragido do sistema prisional onde estava preso por outro roubo.

Depois de preso, o rapaz de 26 anos, confessou o crime e disse ainda ter outros delitos em sua ficha, como homicídio, roubos e tráfico. O outro detalhou ter participado apenas do latrocínio tentado.

