JD1TV AGORA: Idoso é baleado durante tentativa de assalto em Campo Grande

Um idoso, de 71 anos, foi socorrido em estado grave no início da tarde desta segunda-feira (3), no bairro Parque Res. Iracy Coelho Netto, em Campo Grande. Segundo informações preliminares obtidas pela equipe de reportagem do JD1, o idoso ficou feriado após uma tentativa de assalto.

Conforme informações, a vítima chegava em casa de moto quando foi abordado pelos autores do crime. Os assaltantes estavam um carro branco.

Segundo relatos dos vizinhos, foi possível ouvir os bandidos gritando com a vítima, exigindo dinheiro. O idoso mora com a esposa, a filha, o genro e dois netos. Mas no momento do crime estavam apenas os idosos na casa.

A polícia militar afirmou que os assaltantes chegaram a entrar no imóvel, mas ainda não se sabe se levaram algum pertence da família.

De acordo com o Corpo do Bombeiros, a vítima foi baleada no ombro e teve um tiro de raspão na bochecha. O idoso foi levado para a Santa Casa.

Equipes do Choque também estiveram no local realizando as diligências necessárias. Assista:

