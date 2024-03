BÃªbado, motorista faz 'showzinho' ao tentar encher o tanque com R$ 30 no Noroeste

Homem, de 41 anos, foi conduzido para a delegacia no final da noite desta quarta-feira (27) após estar embriagado e promover literalmente um 'show' ao tentar encher o tanque de uma motocicleta com R$ 30 em um posto de combustível no Jardim Noroeste, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o frentista relatou para a Polícia Militar que o homem chegou ordenando que enchesse o tanque e dizia que não sabia com quem estavam falando e que falaria com o dono do posto na manhã seguinte.

O suspeito ainda chegou a ir em uma conveniência e pegou uma cerveja, saindo sem pagar, onde ficou no pátio. Ao ser abordado pelos militares, desconversou, ficou mexendo no celular e não respondia corretamente às perguntas dos policiais, quando se exaltou ao saber que ele precisaria mostrar o documento que estava no caminhão.

Ele alegou que estaria viajando para Minas Gerais e que os policias não poderiam fazer aquilo.

Em determinado momento ele passou a fazer ameaças aos militares, dizendo que perdeu a paciência, quando ele foi autuado por resistência e ameaça.

O caso foi registrado como ameaça, resistência e pertubação de trabalho e sossego.

