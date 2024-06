Bebê de 1 ano morre afogado em balde com água em Nioaque

Bebê, de 1 ano e 4 meses, morreu afogado ao cair dentro de um balde com água durante a tarde de sábado (15), no Bairro Bahia, localizado na cidade de Nioaque – localizada a 184 km de Campo Grande.

Conforme as informações iniciais, a criança estava brincando perto da mãe, que lavava e estendia roupas. Distraída com a função, ela não percebeu que o pequeno estava atrás de um brinquedo, que caiu dentro do balde.

Ao tentar pegar o brinquedo, o bebê se afogou até morrer. Quando foi encontrado pela mãe, a criança já estava roxa, sem respirar há algum tempo.

Em desespero, ela levou o pequeno até uma unidade de saúde da cidade. As equipes médicas tentaram reanimar a criança, mas não tiveram sucesso.

O caso foi então atendido pelas autoridades policiais, que registraram o caso como morte a esclarecer.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também