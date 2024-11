Bolsonaro redigiu, ajustou e "enxugou" mina golpista, diz PF

Investigações da Polícia Federal (PL) revelaram que o então presidente da República Jair Bolsonaro redigiu, ajustou e “enxugou” a chamada “minuta do golpe”, um decreto que impediria a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e seu vice, Geraldo Alckmin, e convocaria novas eleições.

O documento aborda as investigações envolvendo um grupo de militares de elite que teria planejado um golpe de Estado em 2022 para impedir a posse de Lula e até mesmo assassinar o presidente eleito, além de apresentar a cronologia de atos criminosos que envolveriam Bolsonaro.

O ex-presidente teria se reunido com o comandante do Exército Brasileiro à época, general Estevam Cals Theofilo, no dia 9 de dezembro de 2022, com o objetivo de buscar apoio militar para consumar o golpe.

Segundo a PF, Bolsonaro foi responsável por redigir e ajustar “a minuta do ilegal Decreto golpista”, mediante a análise de mensagens encaminhadas por Mauro Cid para o general Freire Gomes, que na época atuava como comandante do Exército.

Em uma das mensagens enviadas pelo ajudante de ordens de Bolsonaro ao general Freire Gomes, ele afirma que o então presidente estaria sofrendo “pressões para tomar uma medida mais pesada”, com o uso das forças armadas, por parte de “deputados”.

Além disso, a investigação aponta que o presidente “enxugou o decreto” e o tornou “mais resumido”.

“A análise e alterações realizadas pelo então Presidente da República JAIR MESSIAS BOLSONARO na denominada “minuta do golpe” são apontadas pela Policia Federal na Pet 12.100/DF, que gerou a prevenção para distribuição desta Pet 13.236/DF, na qual se verificou que mensagens encaminhadas por MAURO CID para o General FREIRE GOMES, então Comandante do Exército, sinalizaram que o então Presidente JAIR MESSSIAS BOLSONARO estava redigindo e ajustando a minuta do ilegal Decreto golpista e já buscando o respaldo do General ESTEVAM THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA, tudo a demonstrar que atos executórios para um golpe de Estado estavam em andamento”, diz o documento da PF.

