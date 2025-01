Caminhoneiro é socorrido após carreta tombar na BR-163, em Rio Brilhante

Um caminhoneiro, de 48 anos, precisou ser socorrido após a carreta que ele conduzia tombar na BR-163, em Rio Brilhante, durante a manhã desta quarta-feira (15).

Conforme as informações divulgadas pelo site Rio Brilhante em Tempo Real, a carreta estava carregada com produtos alimentícios. Por motivos ainda não identificados, o condutor acabou perdendo o controle de direção, saindo da pista e tombando com parte para fora da rodovia.

As equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, socorrendo o condutor e o encaminhando para hospital de Rio Brilhante. Além disso, equipes da CCR-MS Vias também até o local junto com a PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Por conta do acidente, o trânsito funcionou em meia pista até que a carreta fosse retirada.

