Caminhoneiro que morreu carbonizado após colisão de carretas na MS-270 é identificado

O caminhoneiro que morreu carbonizado durante um grave acidente ocorrido na tarde de quarta-feira (14), foi identificado como Luís Carlos Talarico Camilo, de 53 anos. O acidente fatal aconteceu na MS-270, próximo ao distrito de Itahum, em Dourados.

Conforme o boletim de ocorrência, Luís estava em uma carreta seguindo sentido Copo Sujo – distrito de Itahum, quando acabou perdendo o controle e invadiu a pista contrária, batendo de frente com outra carreta, que seguia na direção oposta.

Por conta do impacto, a cabine em que Luís estava ficou completamente destruída, o mantendo preso às ferragens, e pegou fogo em seguida, carbonizando o condutor. O outro motorista, identificado como Adriano Garcia, de 32 anos, detalhou que após a colisão, conseguiu pular do veículo, escapando com vida.

Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local, fazendo o controle das chamas e auxiliando na remoção do corpo da vítima. Luís Carlos era natural de Santa Fé do Sul (SP).

