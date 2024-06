Caminhonete capota várias vezes após pneu estourar na BR-060, em Paraíso das Águas

Um motorista, que não teve o nome divulgado, perdeu o controle da direção e capotou na rodovia BR-060, próximo à cidade de Paraíso das Águas, na região Norte de Mato grosso do Sul. O acidente aconteceu durante a manhã de quinta-feira (20).

Conforme as informações do site BNC Notícias, a vítima estava em uma caminhonete Chevrolet S10, seguindo sentido Chapadão do Sul com um colega de serviço, quando um dos pneus do veículo estourou.

Por conta disso, o condutor da caminhonete acabou perdendo o controle e capotando várias vezes, antes de parar com as rodas para cima. O veículo é da empresa e acabou parando às margens da rodovia.

Uma equipe da Polícia Militar esteve no local. Uma equipe médica também foi acionada, mas os dois homens não sofreram ferimentos graves.

