Carro capota após bater contra árvore em Corumbá

Um carro capotou na madrugada deste domingo (22), por volta das 4h50, na avenida Rio Branco, em Corumbá. Testemunhas relataram que o motorista perdeu o controle do veículo e colidiu com uma árvore no canteiro.

Segundo os relatos, o condutor saiu do veículo por conta própria e deixou o local antes da chegada das equipes de resgate, com o Corpo de Bombeiros sinalizando a área. Não houve vazamento de combustível do veículo.

A Polícia Militar esteve presente no local para faze o registro de ocorrência sobre o acontecido.

