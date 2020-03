Carro de trilha capota, adolescente morre e condutor foge

Priscilla Porangaba, com informações do Veja Aqui MS

Ana Luíza Ribeiro Braiz, de 17 anos, morreu e outra jovem de 16 anos, não identificada, ficou ferida em acidente de carro, na noite dessa quinta-feira (19), na Avenida Getúlio Vargas, em frente ao Hotel Zen, em São Gabriel do Oeste.

Segundo informações do Veja Aqui MS, o motorista que dirigia o veículo fugiu sem prestar socorro. Os três ocupantes saíram do posto de combustíveis San Martin em um veículo utilizado para trilha, quando por algum motivo que ainda será investigado, o carro capotou no canteiro da avenida. O carro, segundo testemunhas, exalava cheiro de cerveja.

Ana Luíza não resistiu e morreu no local. A outra adolescente sofreu ferimentos leves e foi socorrida por familiares ao Hospital Municipal São Gabriel do Oeste. O condutor, que não teve o nome divulgado, fugiu do local do acidente. Por enquanto, não há informação da localização do rapaz.

De acordo com informações policiais, o veículo não poderia estar circulando em vias urbanas por ser um automóvel de trilha.

O corpo da jovem foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Coxim para exame necroscópico.





