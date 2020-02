Jovem morre e três pessoas ficam feridas em capotamento na capital

Lucas Gabriel, de 25 anos, morreu e três pessoas ficaram feridas após o veículo que estavam capotar na madrugada deste domingo (23) na MS-010, quatro quilômetros da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB).

Segundo informações do boletim de ocorrência, o veículo seguia de Rochedinho a Campo Grande e quatro quilômetros da UCDB, o motorista perdeu o controle da direção e capotou.

Lucas morreu no local do acidente e as três mulheres foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O outro ocupante saiu ileso.

