Jovem morre dias depois de sofrer acidente de moto

José Roberto do Nascimento Neto, 19 anos, morreu na terça-feira (11) no Hospital da Vida em Dourados, após passar mais de uma semana internado vítima de acidente automobilístico, em Nova Andradina.

De acordo com informações da mídia local, o acidente aconteceu no último dia 1°, quando o jovem, acompanhado de um amigo de um amigo que não teve a identidade revelada. Os dois estavam em uma motocicleta fazendo manobras na região do anel viário interditado.

Eles colidiram em um veículo que estava parado a beira da via. Os jovens foram encaminhados para uma unidade de saúde do município. Devido à gravidade, José Roberto foi transferido para o Hospital da Vida, em Dourados, onde não resistiu e morreu.

Não há informações sobre o estado de saúde do outro jovem.

