Vídeo – Criança de 2 anos morre atropelada por ônibus

Uma menina, de 2 anos de idade, morreu após ser atropelada por um ônibus da empresa Suzantur, no início deste mês em Mauá (SP). O pai da criança, que se descuidou da filha por alguns instantes presenciou o acidente.

De acordo com as imagens do vídeo, a menina estava brincando com outra criança, momento em que ela vai buscara uma bola que caiu no meio da rua. Neste instante um senhor passa por ela, ele até para e espera que criança volte para garagem aonde se encontrava seu pai.

A brincadeira com a bola continua, a menina sai novamente da garagem e vai em direção a rua. O pai da criança, não percebe a movimentação da menina e carrega uma caixa d’água, após alguns segundos ela tenta voltar, mas é atropelada pelo ônibus e morre no local.

O Boletim de Ocorrência foi registrado como homicídio culposo (sem intenção) na direção de veículo automotivo.

