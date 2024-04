Homem morre ao cair no abismo da Cachoeira do Inferninho na frente do filho de 7 anos

Homem, de 53 anos, morreu ao cair no abismo da Cachoeira do Inferninho enquanto brincava com o filho de 7 anos, em Campo Grande. O caso aconteceu durante a noite de sábado (27).

Conforme as informações iniciais, apuradas pelo JD1, a vítima estava passeando com a família e aproveitando o dia. Enquanto sua esposa tomava banho em um riacho mais a distante do abismo, o homem e o filho formam brincar de arremessar pedras.

Porém, em determinado momento, ele perdeu o equilíbrio, escorregou e caiu de 26 metros de altura. Por conta da queda, a vítima faleceu na hora. As equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas apenas puderam constatar o óbito e fazer um plano de retida do corpo do local.

Equipes da Perícia Técnica e da Polícia Civil estiveram na cena do acidente, fazendo os levantamentos iniciais sobre o caso, que foi registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

