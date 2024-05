Homem é encontrado caído em campo de futebol após ser apedrejado em Dourados

Sarah Chaves, com Dourados News

Um homem identificado como Flávio Maury de Souza, 44 anos, foi socorrido em estado grave na noite de sábado (11), após ser espancado e apedrejado na bairro Jardim Santa Maria em Dourados.



Segundo boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada por testemunhas inconsciente, deitada em um campo de futebol no bairro.



Flávio apresentava ferimentos na cabeça provocados por pedradas. Ele foi resgatado por equipe do 2º Grupamento de Bombeiros Militar e encaminhado para o Hospital da Vida em estado de saúde considerado grave.



Três pessoas são suspeitas de envolvimento no crime investigado pela Polícia Civil.

