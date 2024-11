Ladrão é alvo de disparos após homens encapuzados entrarem em boca de fumo no Aero Rancho

Homem, de 33 anos, foi baleado durante uma tentativa de assassinato ocorrida na noite de sábado (9), no Bairro Jardim Aero Rancho, em Campo Grande.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de disparo de arma de fogo, onde um homem havia sido alvejado. Ao chegar no endereço indicado, foram informados por investigadores da DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa), que a vítima havia dado entrada com vários ferimentos na UPA Aero Rancho.

Para os investigadores, ele contou que alguns homens encapuzados entraram na casa do rapaz, onde ele estava usando drogas, e efetuaram os disparos o atingindo na região da perna e no tórax. No imóvel os policiais cinco capsulas deflagradas calibre .9 mm e algumas testemunhas, que são usuárias de drogas. No entanto, como elas não estavam sóbrias, os policiais não conseguiram colher informações.

Alguns moradores da região explicaram que a vítima é suspeita de ter cometido alguns furos na região. Em um desses locais, uma conveniência, os proprietários estariam procurando o suspeito para ‘cobrar a fita’.

Diante da situação, o caso foi registrado como tentativa de homicídio na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

