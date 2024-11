Homem é esfaqueado na cabeça durante briga com a esposa na Capital

Homem, de 46 anos, foi esfaqueado na cabeça pela esposa, também de 46 anos, durante uma briga após uma madrugada de bebedeira. O caso aconteceu durante as primeiras horas da manhã de sábado (9), no Bairro Nova Campo Grande, na Capital.

Conforme as informações policiais, a Polícia Militar foi acionada para ir até o local atender um caso de lesão corporal. Ao chegar, encontraram a vítima com um ferimento do lado esquerdo do rosto, que teria sido causado por uma facada desferida pela sua esposa.

O homem contou que os dois teriam passando a madrugada bebendo, quando começaram a brigar. Em determinado momento, a mulher pegou a faca e o agrediu antes de fugir do local.

Uma testemunha, irmã da autora, explicou que a briga entre o casal é constante. Além disso, sempre acontecem por conta do consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Os policiais chegaram a fazer rondas pela região, mas não localizaram a autora.

A vítima foi socorrida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), a encaminhando para a UPA Leblon. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

