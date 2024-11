Jovem é arrastado para fora de casa antes de ser morto a facadas em Itaporã

Lucas Mateus Afonso Arguelho, foi morto a facadas durante a noite de sábado (9), na cidade de Itaporã. O rapaz teria sido arrastado para fora de casa antes de ser assassinado.

Conforme as informações policiais, a vítima estava no imóvel quando o autor chegou e o levou para a rua a força. Já na via, o homem golpeou Lucas várias vezes e mesmo ferido, ele conseguiu correr para fugir.

No entanto, ele acabou caindo a 100 metros da sua casa e faleceu. O autor do crime ainda não foi identificado pelas autoridades, que trabalham ainda para apurar as circunstâncias exatas do homicídio.

Segundo o site Ligado na Notícia, antes do crime Lucas chegou a ser abordado pela Polícia Militar e multado.

Equipes da Polícia Militar, Perícia Técnica e Polícia Civil estiveram no local do crime, fazendo os levantamentos iniciais sobre o caso.

