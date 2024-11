'Você sabe quem eu sou?', sub tenente da PM é preso por desacato do Nova Lima

Um sub tenente da Polícia Militar, que não teve o nome divulgado, foi preso depois de desacatar policiais durante a noite de sábado (9), no Bairro Nova Lima, em Campo Grande.

Conforme as informações policiais do boletim de ocorrência, a guarnição da PM foi acionada para atender o caso de uma briga, entre dois homens, onde um deles estaria armado. Ao chegar no local, o oficial proferiu xingamentos contra os militares como ‘sargento de merda’. Ele chegou ainda a questionar: ‘você sabe quem eu sou?’, antes de ser preso por desacato.

Durante a detenção, ele se identificou como sub tenente. O outro envolvido na confusão, sobrinho o autor, contou que eles estavam em uma conveniência quando ele acabou tocando em um assunto aleatório.

Neste momento, o policial desferiu um tapa no rosto do sobrinho. Neste momento, o rapaz pegou uma arma, colocou na cintura e foi para dentro do estabelecimento.

Por se tratar de um militar com grau hierárquico superior ao comandante da guarnição, o CFP foi acionado para atender a ocorrência. Ao chegar, o tenente da Polícia Militar ratificou a voz de prisão ao autor, momento em que o oficial resistiu a prisão. Ainda assim, ele foi levado para a Corregedoria da PM, onde o caso foi registrado.

Durante o deslocamento para a Corregedoria, o policial desferiu chutes contra o compartimento de presos, fazendo os militares amarrem suas pernas. O caso foi registrado como desacato e resistência mediante ameaça ou violência.

