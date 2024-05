Homem que mexia com mulheres em mercado leva soco e sofre lesão na cabeça no Jardim Aeroporto

Um homem de cerca de 60 anos, acabou na Santa Casa na noite de sábado (11), após levar um soco do marido de uma mulher que saia do supermercado no Jardim Aeroporto.



Conforme relatado por uma testemunha à Polícia Militar, o homem de 60 anos estava em frente ao supermercado, mexendo com algumas mulheres, quando o marido de uma delas não gostou e foi tirar satisfação com o homem.



Eles entraram em vias de fato e o marido acertou um soco que fez o assediador cair e bater a cabeça.



A proprietária do mercado chamou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que fez os primeiros atendimentos e encaminhou o homem para a Santa Casa.



Ainda segundo informações da equipe do SAMU a vítima sofreu uma lesão que dava para ver os ossos da cabeça.



Nem a mulher que foi vítima das investidas do idoso, nem seu marido estavam no local. Não há informações sobre a identidade do homem, pois ele estava sem documento.



O caso foi registrado na Depac Cepol como Vias de Fato.

