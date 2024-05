Torcidas do Flamengo e Corinthians brigam após jogo do Brasileirão no Maracanã

Após a vitória do Flamengo por 2 a 0 em cima do Corinthians, ontem (11), pela 6º rodada do Brasileirão, no Maracanã, houve uma confusão entre as torcidas, na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro.

Policiais militares do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (BEPE) precisaram intervir no confronto entre os torcedores dos dois times.

Segundo o comando da unidade, os agentes conseguiram dispersar os indivíduos que seriam da Torcida Organizada do time carioca, que fugiram para dentro do Complexo da Maré.

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível visualizar o momento em que a torcida organizada do Corinthians, a Gaviões da Fiel, teria retornado aos ônibus da caravana. Os veículos seguiram viagem com a escolta da PM.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também