Após morte de Joca, tutores se manifestam no aeroporto de Brasília

Brenda Leitte, com Agência Brasil

Tutores de cães da raça golden retriever se reuniram neste domingo (28), em algums aeroportos do País, como em Brasília e São Paulo, para manifestações em defesa da regulamentação do transporte aéreo de cachorros de grande porte.

A iniciativa foi motivada pela morte do cão Joca, um golden de quatro anos que morreu durante um voo operado pela Gol, no último dia 22 de abril.

Atualmente, cães de grande porte são colocados em uma caixa de transporte e levados em um compartimento localizado no porão da aeronave.

Segundo as companhias, o local é pressurizado e não oferece risco aos animais, que não viajam junto com malas e cargas. Somente animais com até 10 quilos (kg) podem ser levados junto aos passageiros.

