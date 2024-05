Empreendimento na produção de colágeno orgânico é o 1° resultado do MS Day

A PeptPure, empresa focada no mercado dos EUA, com uma planta em Jundiaí (São Paulo), vai apostar em Mato Grosso do Sul para investimento em um empreendimento inovador na produção de colágeno orgânico. Iniciativa foi mencionada após apresentação das potencialidades do estado durante o MS Day em Nova York.

De acordo com o presidente da empresa, Felipe Chaluppe, Mato Grosso do Sul se mostrou apto a receber o investimento na "planta inovadora de colágeno", como ele mesmo classifica, pois mostrou ser um local que se alinha ao plano de negócios da empresa - além da PeptPure, Felipe também está à frente da InterGanics, do ramo de alimentos, bebidas e nutracêuticos.

Entre os atrativos sul-mato-grossenses destacados, está a política pública de desenvolvimento econômica dentro de preceitos de sustentabilidade. Projetos como o MS Carbono Neutro e a Lei do Pantanal fazem parte dessa política.

O colágeno orgânico é extraído do couro do animal e, assim, quanto mais 'verde' a produção, maior o índice de sustentabilidade e a probabilidade de atração de investidores de olho nessa tendência global de mercado.

"O evento que participamos (MS Day) foi de bastante impacto e, agora, confirmamos nossa transferência, nosso novo investimento", destaca Chaluppe, acrescentando ainda que é uma grande satisfação poder fechar este novo negócio, recebendo todo o suporte do Governo do Estado.

O Governo de Mato Grosso do Sul está à frente do MS Day junto à Fiems (Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul). "O primeiro evento já foi um sucesso pelo número de empresários de diferentes segmentos. Isso já demonstra um pouquinho o que está se desenhando para essa semana", frisa Eduardo Riedel.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento, Jaime Verruck, o próximo passo para chancelar a chegada da PeptPure ao Mato Grosso do Sul está nas tratativas com relação a incentivos fiscais, licenciamento e busca de área adequada no município de Terenos para a fábrica ser erguida.

