JD1TV: Cães continuam "nadando" mesmo fora da água e comovem voluntário no RS

Milhares de animais vêm sendo resgatados de casas, telhados e entulhos deixados pelas enchentes no Rio Grande do Sul, alguns chamaram a atenção ao continuarem "nadando no ar", esmo após serem retirados da água.

De acordo com o último boletim da Defesa Civil, 10.814 animais já foram resgatados no estado desde o início dos temporais no fim de abril. Alguns passam dias em situações precárias, enquanto outros são encontrados mortos ainda amarrados.

Alguns vídeos do momento foram compartilhados nas redes sociais. “A gente levanta e eles ficam nadando no ar. Cada cachorro que sai do barco fica por horas assim”, disse uma voluntária.

Joice Peruzzi, médica veterinária comportamental, alerta não ter nenhum estudo específico sobre o tema, mas aponta motivos plausíveis para a reação do animal. "O comportamento de nadar em cães normalmente é relacionado ao contato com a água. Então, muitas vezes, quando estava nadando e permanece molhado por mais tempo, ele ainda pode seguir com esse reflexo. Ou pelo fato dele ter feito aquele comportamento repetitivo por muito tempo e seguir fazendo. Não esquecendo que a gente não tem nenhum estudo específico sobre isso", diz.

O número de municípios afetados pelas enchentes continua subindo e já chega a 450, conforme último boletim da Defesa Civil divulgado hoje (14), já são 147 mortos e 127 desaparecidos.

.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também