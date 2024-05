Evadido da prisão é recapturado com espingarda em assentamento de Anhanduí

Matheus Henrique do Nascimento, de 23 anos, foi preso em flagrante durante a tarde desta segunda-feira (13) pela Polícia Militar com uma espingarda e por ele estar evadido do sistema prisional, onde deveria estar cumprindo uma pena por roubo. A prisão aconteceu no Assentamento Três Corações, no distrito de Anhanduí, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar recebeu a informação sobre o paradeiro do evadido por meio de testemunhas e ao realizar diligências, chegou até uma oficina mecânica e encontrou o foragido da justiça.

Após ser detido, ele foi conduzido até a casa de sua madrasta, onde informou sobre a situação. Questionado se estaria com uma arma de fogo, o indivíduo relatou que todos na região possuem e indicou que a espingarda estava no quarto da madrasta. A arma foi apreendida.

O indivíduo foi encaminhado para a delegacia de plantão de Campo Grande e por lá explicou que estava evadido do sistema prisional, onde cumpria uma pena por roubo, dizendo ainda que sobre a arma, nunca teria usado, apenas assumiu a responsabilidade para que a madrasta não fosse presa.

O caso foi registrado como posse irregular de arma de fogo de uso restrito.

