Dias após sofrer aborto espontâneo, mulher morre ao passar mal em banheiro

Gabriela Rodrigues, de 33 anos, morreu ao passar mal dentro do banheiro da casa da amiga durante a noite de segunda-feira (13), na Travessa Arminda Nunes Zuque, no bairro Guanabara, em Três Lagoas. Os amigos acreditam que ela tenha tido complicações por conta do aborto espontâneo que sofreu há alguns dias.

Conforme as informações iniciais divulgadas pelo site da Rádio Caçula, a dona da casa contou que estava fazendo uma reunião entre amigas, quando Gabriela começou a passar mal e pediu para usar no banheiro. No cômodo, ela reclamou de dores abdominais, convulsionou e morreu ao cair.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, mas apenas pode constatar o óbito da vítima. A amiga, e testemunha do caso, contou para a Polícia Militar, que Gabriela teve complicações, por conta de um aborto espontâneo ocorrido há poucos dias.

A Polícia Civil e a Perícia Técnica foram acionadas, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso.

