Homem ameaça decapitar a esposa e a enteada ao ser acordado da 'sonequinha' pós-almoço

Homem, de 39 anos, foi preso por bater na esposa e na enteada durante o domingo (12), no bairro Morada da Serra, em Cuiabá. Ele não teria gostado de ser acordado pela companheira.

Conforme as informações iniciais, a briga começou porque a mulher foi buscar um colchão no quarto em que ele dormia, porém, acabou acordando o companheiro sem querer. O homem então ficou extremamente irritado e começou a discutir com a vítima.

Durante as agressões, ele disse que decapitaria a esposa e a enteada. No meio da confusão, a filha da vítima chegou a tentar ligar para o pai para pedir socorro, mas o suspeito arrancou o celular da mão dela para jogá-lo no chão.

Para cessar as agressões, mãe e filha tentaram se esconder no banheiro, no entanto, o autor arrombou a porta e começou a enforcá-las. Por sorte, a adolescente conseguiu fugir e procurar ajuda.

Segundo o site RD News, as equipes encontraram o suspeito visivelmente embriagado. No quarto em que ele estava, os policiais encontraram uma caixa de sapato contendo R$ 14.840 em espécie, uma barra de pasta base de cocaína e uma balança de precisão.

Os militares identificaram que ele possui diversas passagens por tráfico de drogas e saiu há um mês do sistema prisional. Ele e todo material apreendido foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também