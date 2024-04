'Festa do Queijo' dá oportunidade para empreendedores divulgarem produtos

Brenda Leitte, com Prefeitura

Faltando apenas duas semanas para a 7ª Festa do Queijo de Rochedinho tem muito produtor se organizando para vender seus produtos e divulgá-los. Os empresários Márcia Alves Gomes e Celso dos Santos Henrique, proprietários da Sorvetes Dubom, são alguns deles. Eles já participaram da festa no ano passado e estão se preparando para o dia 11 de maio.

Celso conta que os eventos da Prefeitura da Capital têm sido muito importantes para empresários como eles fazerem com que seus produtos cheguem a novos mercados. “Ano passado na Festa do Queijo vendemos muito, foi maravilhoso. Quando foi a festa junina, lá na Esplanada, a gente também participou. Isso ajuda muito na divulgação”, diz.

A esposa, Márcia Alves Gomes, lembra que foram os eventos que os ajudaram a se reinventar e seguir firmes em seus propósitos de empreender mesmo com a concorrência acirrada. “A gente vinha em um crescimento acelerado, aí vieram várias empresas de picolés e sorvete de fora do Estado para cá e a concorrência ficou difícil. Muitas franquias, e a fabricação deles é muito grande, em escala, e eles pegam, exatamente, o nosso público, o picolé do bairro”, frisa.

“Mas fomos nos reinventando, participando de eventos… Começamos a ir para festa de aniversário, casamentos. Fui atrás de cerimonialistas e passamos a oferecer o nosso produto e trabalhar”, diz. Hoje eles são figuras cativas em diversos eventos e festivais pela cidade, e tem um ponto fixo na Praça Ary Coelho, ao lado do Chamariz.

Para quem começou há 23 anos fazendo uma receita caseira, ensinada por uma vizinha, a prescrição é estudar! “Fizemos o curso e fomos atrás para entender o mercado, como funcionava. Foi aí que aprendemos a fazer o sorvete industrial. Daí adiante a gente teve a ideia de abrir uma empresa e profissionalizar. Tiramos o nosso CPNJ e desde então estamos trabalhando com sorvete. Depois compramos a picoleteira e fomos estudar sobre picolé. A partir daí que com esse equipamento fomos desenvolvendo novos produtos”, conclui.

Quem quer provar o Sorvete Dubom é só ir até o ponto fixo da marca na Praça Ary Coelho, ao lado do Chamariz. Ou ainda aproveitar a 7ª Festa do Queijo de Rochedinho, que vai acontecer no dia 11 de maio.

7ª Festa do Queijo

Dia11 de maio;

A partir das 16 horas;

Distrito de Rochedinho, em frente à Escola Agrícola Barão do Rio Branco – localizada na Rua Guia Lopes, 340.

