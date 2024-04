Estrada perigosa: Família escapa da morte por pouco após grave acidente na BR-262

Seis pessoas sobreviveram a um grave acidente por conta do acionamento dos airbags, na BR-262, logo após a divisa entre Mato Grosso do Sul e São Paulo. A colisão destruiu os veículos durante a noite de sábado (27).

Conforme as informações iniciais, um Chevrolet Onix estava seguindo para São Paulo depois de passar em Três Lagoas, sendo ocupado por três pessoas. Já no lado paulista da rodovia, na cidade de Castilho, o condutor foi obrigado a ir para a contramão por conta de um retorno indevido do motorista de um carro que estava a sua frente.

Ao entrar na pista contrária, o Onix bateu de frente com um Chevrolet Tracker, que transportava uma família como passageiros. O impacto entre os carros fez o motor do Onix ser arremessado a 15 metros do local do acidente.

Apesar da perda total nos automóveis, os ocupantes sobreviveram graças ao acionamento dos airbags dos veículos. A família do Tracker, homem, mulher e uma criança precisaram ser socorridos pois estavam desorientados e foram levados para o Hospital Auxiliadora, em Três Lagoas.

Um dos passageiros do Ônix sofreu lesões na região da clavícula e também foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Enquanto as autoridades policiais da PRF (Polícia Rodoviária Federal) trabalhavam no local, o trânsito ficou lento na região, mas logo foi liberado.

