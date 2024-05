Vasco está próximo de anunciar novo técnico

O Vasco avançou nas negociações para ter um novo técnico, e encaminhou a contratação do português Álvaro Pacheco, de 52 anos.

Atualmente, Álvaro comanda o Vitória SC, de Portugal. Ele estava na mira do Vasco há mais de uma semana, mas as negociações só evoluíram nos últimos dias.

O técnico e seu estafe aceitaram um contrato de um ano, com metas para renovar por mais 12 meses. Por enquanto, ainda não há nada assinado. As partes aguardam a elaboração e assinatura do contrato, para definir a data de chegada de Álvaro ao Rio de Janeiro.

