Motociclista na contramão morre ao colidir com motorista de aplicativo na Gury Marques

Um motociclista inicialmente identificado como Erisvan de 47 anos, morreu após um acidente frontal com um Renault Kwid na avenida Gury Marques, entre a Rodoviária e o Terminal Guaicurus, no Universitário.

De acordo com a ocorrência, o motorista do Renault, Eduardo, seguia sentido Norte/Sul quando colidiu frontalmente com o motociclista que estava em uma CG/Fan na contra mão, e segundo Eduardo com as luzes da motocicleta apagadas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente e chegou a fazer tentativas de reanimação, mas o motociclista morreu no local.

O motorista de aplicativo do Renault Kwid passou pelo teste do bafômetro que apontou negativo para presença de álcool e foi encaminhado para uma unidade de saúde.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol não encontrou câmeras de monitoramento no local e segue investigando o que teria levado o motociclista a andar na contramão e causado a colisão.

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

