Jovem são baleados enquanto bebiam em conveniência do Pênfigo

Dois jovens, de 21 e 23 anos, foram baleados enquanto bebiam em uma conveniência do bairro Jardim Pênfigo, durante a madrugada deste domingo (28). O autor seria desafeto de uma das vítimas.

Conforme o boletim de ocorrência, eles contaram que estavam no local bebendo quando um Fiat Argo, ocupado por duas pessoas, passou pelo estabelecimento efetuando disparos de arma de fogo.

Um dos rapazes foi atingido de raspão no pé e o outro levou um tiro na coxa, ficando com o projétil alojado. Eles procuraram a UPA Coophavila II, onde receberam atendimento médico e ficaram aguardando serem encaminhados para um hospital.

Para as autoridades policiais, eles contaram que o possível autor é desafeto de um deles, conhecido como ‘Garrafinha’.

Durante a confecção do registro policial, uma equipe do Batalhão de Choque estava apresentando um caso de desobediência, sendo que o veículo possuía as mesmas características citadas pelas vítimas. O carro possuía restrição criminal, uma vez que era produto de furto.

O caso foi registrado com lesão corporal dolosa e disparo de arma de fogo na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também