Grávida morre ao ser jogada para fora de carro durante acidente entre Dourados e Itaporã

Maiara Meireles Bonfante Novais Pereira, de 31 anos, morreu ao ser jogada para fora de carro durante acidente grave na MS-156, entre Dourados e Itaporã, durante a tarde deste sábado (27). Ela estaria grávida.

Conforme o site Dourados News, a vítima era passageira de um Ford Fiesta, conduzido pelo seu marido. Os dois seguiam sentido Itaporã quando o motorista perdeu o controle, bateu no guard rail e invadiu a pista contrária, e capotou algumas vezes antes de ficar com as rodas para cima.

A mulher, que estava no banco de carona e possivelmente sem cinto de segurança, foi jogada para fora do carro, morrendo antes da chegada do socorro ao local do acidente.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e informou que a mulher estava gestante. O marido da vítima precisou receber atendimento médico, pois ficou em estado de choque após o acidente.

Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Perícia Técnica estiveram no local, fazendo os levantamentos iniciais sobre o caso.

