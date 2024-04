Homem esfaqueia dois durante a madrugada para defender a companheira em Campo Grande

Homem conhecido como ‘DK’, de 35 anos, foi preso por esfaquear duas pessoas durante a madrugada deste domingo (28), na região da Vila Popular e do bairro Nova Campo Grande. Ele disse que estava apenas defendendo a companheira de ‘Jacks’, ou seja, estupradores.

Conforme o boletim de ocorrência do caso da Vila Popular, a vítima teria 36 anos e acabou sendo socorrido depois de pular o muro de uma casa, para fugir do autor. Os populares acionaram o Corpo de Bombeiros, que esteve no local e prestou os primeiros socorros a vítima, o encaminhado para a UPA Santa Mônica.

O homem tinha três perfurações causadas por facas, sendo nas costas e as na axila direita. Ele chegou a contar que foi DK que o esfaqueou, mas apesar das diligências, o autor não foi localizado.

Diante da situação, as equipes da Polícia Militar foram para a delegacia registrar o caso de tentativa de homicídio.

Acontece que, duas horas depois, o autor foi detido depois de esfaquear outra pessoa, desta vez no bairro Nova Campo Grande. A vítima dessa vez seria um homem, de 52 anos, que foi golpeado na Rua Oito.

No local deste novo esfaqueamento, a Polícia Militar foi informada pela vítima que o autor seria DK e que ele estava andando com uma mulher, magra, morena e de cabelo grande. Para os militares, testemunhas contaram o nome do homem e de sua companheira.

Diligências foram feitas pela região, até que as equipes do GOI (Grupo de Operações e Investigações) encontraram o homem e a mulher andando na rua. Ao aborda-los, o autor disse que esfaqueou a segunda vítima para defender a companheira, uma vez que ele teria tentado agarrar a mesma. No entanto, sobre o primeiro esfaqueado, ele contou que jogou apenas pedras nele e não sabe de onde surgiram os ferimentos.

Durante o trajeto até a delegacia, o autor ficou dizendo para a mulher que ela deveria contar ao delegado que apenas cometeu os fatos para defende-la do ‘Jack’ que queria estupra-la.

O segundo caso foi registrado como tentativa de homicídio. Os dois foram protocolados na Depac Cepol.

