Homem morre depois de cair de altura de quatro metros

Alexsandro Paiola, 38 anos, morreu na segunda-feira (10), horas depois de ter caído de uma altura de aproximadamente quatro metros, em uma residência de Ladário.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 11h enquanto a vítima fazia reparos na rede elétrica do imóvel.

Após sofrer a queda, os familiares lavaram Alexsandro para a unidade do Corpo de Bombeiros, para receber os primeiros socorros. De lá, ele foi levado para o pronto socorro municipal, devido à gravidade dos ferimentos.

No caminho, os militares realizaram reanimação cardiopulmonar, mas ele não reagia. O óbito foi confirmado pelo médico plantonista logo que a vítima deu entrada na unidade de saúde.

