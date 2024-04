Grupo Molejo sofreu assalto no mesmo dia da morte de Anderson Leonardo

A equipe do grupo Molejo acabou sendo alvo de um furto nesta sexta-feira (26), mesmo dia da morte do vocalista do grupo, Anderson Leonardo. A informação foi confirmada pela assessoria da banda em suas redes sociais.

Em uma publicação, a assessoria informou que o crime afetou a comunicação do grupo com a imprensa na sexta-feira, dia da morte do vocalista do grupo, causando uma “interrupção de nossa comunicação por telefone e Whatsapp”.

Na nota, a assessoria não detalhou o assalto, mas afirmou que está trabalhando para normalizar a comunicação. “Pedimos a compreensão da imprensa e demais partes interessadas enquanto lidamos com esta situação”, diz a publicação.

