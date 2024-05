Em menos de 1 mês, adolescente sequestra bebê duas vezes em Bataguassu

Um adolescente, de 17 anos, voltou a invadir a casa da ex-companheira e sequestrar um bebê, de apenas 3 meses de vida, na cidade de Bataguassu. Essa é a segunda vez, em menos de um mês, que ele comete esse crime.

Conforme as informações do site Cenário MS, a mãe do bebê e ex do rapaz, de 22 anos, contou que o menor conhece toda a rotina do imóvel, logo, ele esperou todos saírem da casa para entrar e sequestrar o bebê novamente.

Mais uma vez, a Polícia Militar foi acionada, realizando diligências até encontrar o rapaz escondido com o bebê na casa de amigos. Os policiais levaram a mãe da criança junto, para ela acolher o menor quando fosse encontrado.

Na casa, localizada na Rua Margarida, no Bairro Santa Rosa, o bebê estava deitado em um colchão. O morador do imóvel disse que o menor infrator, chegou ao local pedindo pra deixar a criança, pois logo voltaria para buscá-lo.

O bebê foi devolvido à mãe e o caso foi acompanhado pela Delegacia de Atendimento à Mulher e o Conselho Tutelar Municipal. Em depoimento, a mulher contou que o menor aparentava estar embriagado e sob efeito de drogas no momento em que levou a criança. Segundo ela, o adolescente não aceita o fim do relacionamento e a ameaça de morte constantemente.

Há 17 dias, a Polícia Civil informou que o menor e a mãe do bebê estavam esperando o resultado de um exame de DNA, que iria atestar a paternidade do rapaz. No entanto, o resultado deste exame ainda não saiu.

Desta vez, o adolescente não chegou a ser localizado pelas autoridades. Ainda segundo o site, a jovem disse temer por sua vida e de seu filho, já que o acusado não fica preso por ainda ser menor de idade.

Para não correr mais riscos, ela saiu da cidade no fim da tarde de hoje (9). O caso foi registrado como dano, ameaça, violência doméstica, sequestro de menor e também abandono de incapaz.

