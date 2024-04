Ajuda: Família procura por Ronaldo de Andrea

A família de Ronaldo de Andrea, de 69 anos, está procurando pelo idoso, que está desaparecido desde sexta-feira (26), em Campo Grande.

Segundo informações da irmã de Ronaldo, Renata Vera, o idoso, que tem Alzheimer, foi visto pela última vez no Banco do Brasil localizado na Avenida Afonso Pena, região central da Capital. Ele estava usando uma camiseta branca, bermuda escura e tênis preto.

Renata ainda apontou que o irmão tem por volta de 1,70 de altura, está bem magro, com a barba para fazer e mora na Rua Monte Pascoal, no bairro Vila Planalto.

Caso tenha alguma informação sobre o paradeiro do idoso, a família está aceitando informações através do número (67) 9239-0024, pelo WhatsApp.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também