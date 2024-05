Sésamo cria 'Sabor do Bem' e venda será revertida à AACC-MS

Fazer o bem com um gostinho doce! A AACC/MS (Associação dos Amigos das Crianças com Câncer), juntamente da Sésamo Gelato Italiano, estão promovendo o Festival do Chocobiscoito e uma ação especial.

O evento, que ocorrerá de 17 a 19 de maio, além de dar destaque ao Chocobiscoito contará com um sabor especial de gelato criado pela Sésamo, o 'Sabor do Bem', o qual a renda será totalmente destinada à AACC/MS. Para participar basta adquirir o novo sabor em um combo com mini cone recheado, no valor de R$21.

“A AACC/MS é uma associação que faz um trabalho incrível. Nós pensamos este festival com muito carinho e esperamos que vocês também curtam conosco!”, ressaltou a sócia-proprietária da Sésamo, Bruna Rios.

Além disso, durante todos os dias do Festival, 50% do valor das vendas dos mini cones recheados também serão direcionados para a instituição. Dessa maneira, para acompanhar qualquer sabor de gelato, o mini cone recheado que custa R$ 6,00, o valor de R$3,00 será doado para a associação.

Os vouchers dos combos poderão ser adquiridos em todas as lojas Sésamo de Campo Grande.

Associação dos Amigos das Crianças com Câncer

A instituição, desde 1998, cuida de crianças e adolescentes vindos de todas as cidades de Mato Grosso do Sul e até de países vizinhos para realizar o tratamento contra a doença em Campo Grande.

Eles são acolhidos na Casa de Apoio da instituição, onde ficam hospedados e recebem cinco refeições diárias, itens de higiene e também acompanhamento com nutricionistas e psicólogas, atividades ludopedagógicas e outros.

“A casa tem despesas com manutenção do local como água, luz, combustível, telefone, alimentação, material de limpeza e higiene pessoal, e ainda cobre exames e medicamentos não disponibilizados pelo SUS. Os gastos mensais giram em torno de R$315 mil mensais, por isso, é uma grande alegria quando parceiros como a Sésamo Gelato decidem também atuar em prol de nossa instituição”, afirmou a presidente da AACC/MS, Mirian Comparin Correa.

