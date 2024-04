Homem leva 10 pontos no pescoço após ser esfaqueado pelo vizinho em Campo Grande

Homem de 52 anos foi esfaqueado no pescoço pelo vizinho na noite deste sábado, na Avenida Aracruz, região do Bairro Parque dos Novos Estados, em Campo Grande. A vítima, que não teve o nome divulgado, foi socorrida pelo irmão ao Centro Regional de Saúde Dr. Gunter Hans.

Segundo o relato da vítima à polícia, ele chegou em casa após um dia na fazenda e encontrou o vizinho, Márcio Lucio Dias Velasquez, de 40 anos, gritando. Ao pedir para que o vizinho parasse, Márcio o atacou com uma faca, ferindo-o no pescoço.

A vítima foi levada ao posto de saúde, onde recebeu 10 pontos no corte e foi encaminhada para a Santa Casa para realizar exames de verificação da gravidade do ferimento. A polícia militar foi acionada e, após cruzar dados com outra ocorrência de desentendimento entre Márcio e seu pai, conseguiu localizar e prender o autor do esfaqueamento.

Uma faca pequena foi encontrada na casa de Márcio, que se mostrou agressivo durante a prisão e precisou ser algemado. Ele foi apresentado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Cepol) e autuado por tentativa de homicídio. A audiência de custódia deve ocorrer nas próximas horas.

