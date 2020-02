Segunda vítima fatal da dengue morre na Santa Casa da capital

Uma criança de 9 anos, que morreu na Santa Casa no domingo (9), foi a segunda vítima fatal de dengue em Campo Grande.



De acordo com a assessoria do hospital, o menino deu entrada no hospital às 11h já sendo entubado e em parada cardiorrespiratória (PCD). Foi feito a coleta de exame e o resultado deu reagente para Dengue, infelizmente devido à gravidade ele teve outra parada onde não resistiu e teve o óbito constatado ao 12h34 do mesmo dia.



De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), na quarta-feira (5), já foram confirmados 2.040 casos de dengue no Estado, sendo as cidades de Brasilândia, Três Lagoas e Campo Grande com os maiores registros.

Em Campo Grande, desde o início do ano, 425 pessoas foram diagnosticadas com a doença. A morte da criança é a 10º no Mato Grosso do Sul e a 2ª na capital. A primeira foi a de uma idosa de 74 anos na última segunda-feira (3).

