UPAs recebem reforço da SES para tratamento de pacientes com dengue

As unidades de urgência e emergência de Campo Grande começaram a receber na manhã desta sexta-feira (7) novas poltronas de hidratação. Os novos equipamentos serão utilizados no atendimento a pacientes com suspeitas de dengue.

O governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Saúde (SES), doará ao município 50 poltronas. Os novos assentos vão atender seis Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e quatro Centros Regionais de Saúde (CRS).

O secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho, acompanhou a entrega de 13 poltronas na UPA Moreninha, que serão dispostas em salas de hidratação da unidade para atender os pacientes com suspeita de dengue.

Mauro Filho disse que a dengue pode se manifestar de diversas formas, mas o tratamento inicial consiste na hidratação, seja por via oral ou venosa. “Estamos buscando fortalecer os protocolos de manejo clínico da doença, reforçando a nossa assistência e possibilitando um tempo resposta melhor no tratamento que começa pela hidratação. Com os reforços destes mobiliários, vamos conseguir ampliar e melhorar o atendimento para a população”.

A UPA Leblon deve receber ainda nesta sexta-feira duas novas poltronas. O restante será entregue no decorrer das próximas semanas.

Dengue ataca novamente

Segundo o Levantamento Rápido de Índices de Infestação pelo o Aedes aegypti (LIRAa), sete áreas de Campo Grande foram classificadas com o risco de surto de doenças transmitidas pelo mosquito.

