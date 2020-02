Professora internada desde janeiro morre com dengue

Sarah Chaves, com informações do Diário Corumbaense

Com mais um caso de dengue no Estado, a professora Dúnia Safa, 24 anos, que estava internada na Santa Casa de Corumbá, morreu na madrugada desta quinta-feira (6). De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. Agora, já são dois óbitos causados pela dengue no município em 2020.

No Mato Grosso do Sul, 2.040 mil casos de dengue já foram confirmados, dentre esse nove pessoas já morreram, sendo a maioria idosos.

A primeira morte por dengue foi registrada no dia 9 de janeiro. Lucian Andrade, de 29 anos, teve dengue hemorrágica.

Os sintomas iniciais da dengue tipo grave são parecidos com os da dengue clássica, e após o terceiro ou quarto dia, surgem hemorragias causadas pelo sangramento de pequenos vasos da pele e outros órgãos. O quadro clínico se agrava rapidamente, apresentando sinais de insuficiência circulatória, levando o paciente à morte em pouco tempo.

