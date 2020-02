Em um dia, agentes encontram 966 depósitos de mosquito da dengue

Jônathas Padilha, com informações da assessoria

Agentes de saúde que realizavam a operação “Mosquito Zero – é matar ou morrer” inspecionaram mais de 1,5 imóveis nesta terça-feira na região do Anhanduizinho e encontraram mais de 80 focos do mosquito Aedes aegypti.

De acordo com a Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV), da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), foram inspecionados 1.502 imóveis, encontrando 966 depósitos e eliminados 81 focos.

A CCEV também informou que cerca de 30 caminhões de materiais inservíveis foram retirados das áreas de descarte que ficam disponíveis à população campo-grandense.

Durante a ação, os agentes distribuíram seis pontos de coleta em diferentes locais para os moradores descartarem os materiais grandes inservíveis, como sofá, geladeira e televisão.

Pontos de descarte

- Área 1: R. Catiguá com R. Medrado e R. Maria de Lurdes Vieira de Almeida – Bairro Centro-Oeste.

- Área 2: R. Iemanjá com R. Tumbergia e R Gerbera – Bairro Aero Rancho.

- Área 3: Av. Sen. Filinto Muller com Rua Gabriel Abrão – Bairro Parati.

- Área 4: R. Elvira Pacheco Sampaio com R. Belmira com R. Julia Pereira de Souza – Bairro Alves Pereira

- Área 5: R. Dom Fernandes Sardinha com R. Benedito Viana com R. Aristides Lobo – Bairro Los Angeles

- Área 6: R. Antônio Carlos Esporotto com R. Dario Anhaia Filho – Bairro Lageado

Mosquito Zero – É matar ou morrer

A ação é voltada para combater o mosquito que transmite diversas doenças, como dengue, zika e chikungunya, e acabar com os focos onde as fêmeas depositam os ovos.

Esse tipo de ação iniciou na região Imbirussu e assim como lá, serão realizadas limpezas em terrenos públicos, transporte dos materiais inservíveis descartados e visita às casas pelos agentes de combate.

Na região Imbirussu foram inspecionados mais de quatro mil imóveis, encontrando mais de dois mil depósitos, assim eliminando 300 focos eliminados.

Durante as visitas, os profissionais orientam a população sobre os cuidados necessários e instruem sobre as consequências que a falta de atenção sobre o tema pode acarretar.

Próximas regiões

Depois de Anhanduizinho, a região Bandeira será a próxima, seguida por Prosa, Lagoa, Segredo e terminando no Centro.

