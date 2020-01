Prefeitura promove ''Dengue Zero'' em 70 parques da capital

Em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau), a Fundação Municipal de Esportes (Funesp), realizou o Dia D contra a dengue nos parques e praças da Capital, com atividades direcionadas ao combate do mosquito Aedes aegypti.

Na ação de combate à dengue, ‘’Dengue Zero’’, a Funesp levou orientações aos participantes das oficinas de esporte e lazer nos 70 locais, e na Praça Esportiva Elias Gadia, na oficina de FitDance a população recebeu informações dos agentes da Sesau.

Gabriela da Costa Figueiredo, mãe da Maria Antônia Figueiredo Balabanian, que participa da Ginástica Artística no Cefat, aprovou a iniciativa. ‘’Essa ação na oficina do Cefat e a sensibilização das crianças é tão importante quanto dos pais. Com toda comunidade unida e mais informações, teremos condições de combater as doenças transmitidas pelo aedes e todas as endemias relacionadas’’, contou Maria que já teve dengue no ano anterior.

O Ministério da Saúde convoca a população brasileira a continuar, de forma permanente, com a mobilização nacional pelo combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya, doenças que podem gerar outras enfermidades, como a microcefalia e Guillain-Barré, o Aedes Aegypti.

O período do verão é o mais propício à proliferação do mosquito Aedes aegypti, por causa das chuvas, e consequentemente é a época de maior risco de infecção por essas doenças. No entanto, a recomendação é não descuidar nenhum dia do ano e manter todas as posturas possíveis em ação para prevenir focos em qualquer época do ano.

