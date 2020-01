Carros de fumacê contra a dengue são apedrejados por vândalos

Sarah Chaves, com informações do Diário Corumbaense

Na luta contra a dengue em Mato Grosso do Sul, muitos municípios adotaram medidas preventivas e ações contra as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, como visita dos agentes de endemias aos domicílios e a volta do "fumacê". Acontece que na noite de terça-feira (28), um desses veículos de combate ao mosquito foi apedrejado no Jatobazinho, em Corumbá.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pelo servidor da prefeitura, o veículo, foi atingido no para-brisa, vindo a trincar o vidro. O motorista, que não se feriu, não conseguiu identificar quem arremessou a pedra.

Segundo informações da polícia esse caso não foi o único. Outro carro fumacê também foi apedrejado em uma área próxima do primeiro local. O fato foi registrado como dano qualificado contra o patrimônio do município.

O secretário municipal de Saúde, Rogério Leite, disse ao Diário Corumbaense, que lamenta os episódios. “A gente está fazendo o nosso trabalho e, de repente, uma situação dessa é triste. Sabemos que a população não concorda com esse tipo de coisa, e, esperamos que isso não ocorra mais contra os trabalhadores de saúde e equipamentos que são utilizados para o beneficio da Saúde da população, inclusive dessas pessoas que apresentam esse tipo de comportamento”, alertou Rogério Leite.

